Arbis Château de Benauge Arbis, Gironde Découverte guidée d’un château ayant conservé ses fortifications médiévales Château de Benauge Arbis Catégories d’évènement: Arbis

Gironde

Découverte guidée d’un château ayant conservé ses fortifications médiévales Château de Benauge, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arbis. Découverte guidée d’un château ayant conservé ses fortifications médiévales

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Benauge

### Un bâtiment exceptionnel, une histoire riche, une famille passionnée. Benauge pour tous ! Certains y viennent par curiosité, d’autres parce que l’Histoire les passionne, d’autres encore par amour des vieilles pierres ou par goût de la découverte de sites uniques. Les visiteurs et les motivations peuvent être variées de se rendre à Benauge, mais chacun en a sa part et en repart heureux. Alors, Benauge pour vous aussi ?

6€ adulte, gratuit enfant.

Un bâtiment exceptionnel, une histoire riche, une famille passionnée. Château de Benauge 287 Château de Benauge, 33760 Arbis Arbis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arbis, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Benauge Adresse 287 Château de Benauge, 33760 Arbis Ville Arbis lieuville Château de Benauge Arbis