### Profitez de ce week-end patrimonial pour assister à une visite guidée du site gallo-romain avec présentation d’objets archéologiques et des travaux 2021 Fouillée en 2015, la villa gallo-romaine de Bulgnéville est devenue un archéosite avec deux batiments d’exposition des vestiges archéologiques dont un nouveau réalisé en 2021 et qui sera expliqué aux visiteurs avec la thématique des bains dans les villas gallo-romaines.

Gratuit. Entrée libre.

Profitez de ce week-end patrimonial pour assister à une visite guidée du site gallo-romain avec présentation d'objets archéologiques et des travaux 2021. Villa gallo-romaine de Bulgnéville Lotissement des Longues Royes, 88140 Bulgnéville Bulgnéville Vosges

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

