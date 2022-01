Découverte guidée du village Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-02-13 11:00:00 – 2022-02-13 12:00:00

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets qu’un simple regard ne peut déceler. Cette visite vous invite à un voyage au cœur du village, et de l’histoire singulière de ce lieu unique. L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations humaines. Chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets qu’un simple regard ne peut déceler. Cette visite vous invite à un voyage au cœur du village, et de l’histoire singulière de ce lieu unique. Les Baux-de-Provence

