le dimanche 19 septembre à 17:00

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois propose une visite guidée de Tarquimpol et du Domaine d’Alteville. Cette visite vous propose de découvrir Tarquimpol, presqu’île sur l’Étang de Lindre, dont son église, petit joyau architectural du Pays du Saulnois. La visite se poursuivra au Château d’Alteville, propriété de la famille Barthélémy avec une lecture architecturale des deux monuments.

Gratuit. Accès libre. Rdv devant la Maison du Pays des Étangs.

Maison du Pays des Étangs 8 rue du Théâtre, Tarquimpol 57260

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

