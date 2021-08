Marlenheim Musée de Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Découverte guidée du P’tit Musée des traditions alsaciennes Musée de Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Découverte guidée du P'tit Musée des traditions alsaciennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Marlenheim

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Marlenheim Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Découvrez la reconstitution de l’intérieur d’une maison alsacienne du début du XXe siècle. Musée de Marlenheim Place du Maréchal Leclerc, 67520 Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

