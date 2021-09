Laneuville-sur-Meuse Église Saint-Nicolas Laneuville-sur-Meuse, Meuse Découverte guidée du patrimoine architectural de Laneuville-sur-Meuse Église Saint-Nicolas Laneuville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Laneuville-sur-Meuse

Église Saint-Nicolas, le samedi 18 septembre à 14:00

### À l’occasion d’une visite guidée, découvrez l’église, le lavoir et les extérieurs du château de ce village. Situé à 2 km à l’ouest de Stenay, le village de Laneuville-sur-Meuse possède un patrimoine méconnu : église classée, lavoir à impluvium, ancienne brasserie, four banal, maisons aux façades souvent datées du XVIIIe siècle, parc, pigeonnier et château XVIIIe siècle.

Gratuit. Rendez-vous pour le départ de la visite guidée : devant l’église.

