Trois-Fontaines-l'Abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Découverte guidée du musée du Vélo Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Trois-Fontaines-l'Abbaye

Découverte guidée du musée du Vélo Abbaye de Trois-Fontaines, 19 septembre 2021, Trois-Fontaines-l'Abbaye. Découverte guidée du musée du Vélo

Abbaye de Trois-Fontaines, le dimanche 19 septembre à 14:00 3€ adulte ; 2€ -12 ans. Les visites se feront au fur et à mesure des arrivées.

La collection du musée du Vélo compte 200 vélos. De l’ancestrale draisienne, en passant par le fameux grand-bi, vivez une belle échappée en découvrant l’évolution de la petite reine. Abbaye de Trois-Fontaines Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Autres Lieu Abbaye de Trois-Fontaines Adresse Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye Ville Trois-Fontaines-l'Abbaye lieuville Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye