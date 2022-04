Découverte guidée du jardin “Les Hortensias” Les Authieux-du-Puits Les Authieux-du-Puits Catégories d’évènement: Les Authieux-du-Puits

Orne

Découverte guidée du jardin “Les Hortensias” Les Authieux-du-Puits, 2 juillet 2022, Les Authieux-du-Puits. Découverte guidée du jardin “Les Hortensias” Les Authieux-du-Puits

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-03 15:30:00

Les Authieux-du-Puits Orne Les Authieux-du-Puits Sortez prendre l’air à la découverte des merveilles de la nature. Jean-Marie Robin vous partage sa passion à travers les secrets de son domaine tous les week-ends de l’été. Pour les plus curieux, une initiation à la pêche est possible autour de l’étang. GRATUIT – à partir de 6 ans

Sur réservation. Sortez prendre l’air à la découverte des merveilles de la nature. Jean-Marie Robin vous partage sa passion à travers les secrets de son domaine tous les week-ends de l’été. Pour les plus curieux, une initiation à la pêche est possible autour de… robinbailleul@free.fr +33 2 33 67 49 42 Sortez prendre l’air à la découverte des merveilles de la nature. Jean-Marie Robin vous partage sa passion à travers les secrets de son domaine tous les week-ends de l’été. Pour les plus curieux, une initiation à la pêche est possible autour de l’étang. GRATUIT – à partir de 6 ans

Sur réservation. Les Authieux-du-Puits

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Les Authieux-du-Puits, Orne Autres Lieu Les Authieux-du-Puits Adresse Ville Les Authieux-du-Puits lieuville Les Authieux-du-Puits Departement Orne

Les Authieux-du-Puits Les Authieux-du-Puits Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-authieux-du-puits/

Découverte guidée du jardin “Les Hortensias” Les Authieux-du-Puits 2022-07-02 was last modified: by Découverte guidée du jardin “Les Hortensias” Les Authieux-du-Puits Les Authieux-du-Puits 2 juillet 2022 Les Authieux-du-Puits Orne

Les Authieux-du-Puits Orne