Saints-Geosmes Fort de la Bonnelle Haute-Marne, Saints-Geosmes Découverte guidée du fort militaire d’arrêt de protection de la citadelle de Langres Fort de la Bonnelle Saints-Geosmes Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saints-Geosmes

Découverte guidée du fort militaire d’arrêt de protection de la citadelle de Langres Fort de la Bonnelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saints-Geosmes. Découverte guidée du fort militaire d’arrêt de protection de la citadelle de Langres

le samedi 18 septembre à Fort de la Bonnelle Gratuit. Durée de la visite environ 1h30. Prévoir de bonnes chaussures, lampes de poche et vêtements chauds.

Laissez-vous guider à travers les casernements, les fossés couverts, dont seul le fort de la Bonnelle ou fort Décres dispose et les poudrières. Fort de la Bonnelle Route d’Auberive, 52200 Saints-Geosmes Saints-Geosmes Saints-Geosmes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saints-Geosmes Étiquettes évènement : Autres Lieu Fort de la Bonnelle Adresse Route d'Auberive, 52200 Saints-Geosmes Ville Saints-Geosmes lieuville Fort de la Bonnelle Saints-Geosmes