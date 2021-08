Bruyères Château de Bruyères Bruyères, Vosges Découverte guidée des vestiges du château Château de Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

### Découvrez ce château érigé par les Ducs de Lorraine, qui s’impose très vite comme le protecteur du chapitre de Remiremont. Actuellement, seule la grande tour et la chapelle sont encore visibles. Découvrez l’histoire de ce lieu relatée par les membres de l’Association Racines de Bruyères et environs. Le château étant privé, son accès est exceptionnel lors des Journées européennes du patrimoine.

Gratuit. Nombre de places limité. Chaussures confortables recommandées.

Découvrez ce château érigé par les Ducs de Lorraine, qui s'impose très vite comme le protecteur du chapitre de Remiremont. Château de Bruyères Place Varin Doron, 88600 Bruyères

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

