Strasbourg Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Découverte guidée des coulisses des Archives Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Découverte guidée des coulisses des Archives Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Strasbourg. Découverte guidée des coulisses des Archives

le dimanche 19 septembre à Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

### Venez découvrir les coulisses des Archives de Strasbourg, depuis sa salle de lecture jusqu’aux « magasins » et ateliers techniques habituellement fermés au public. Durant cette visite guidée d’une heure, nous vous ferons découvrir les coulisses des Archives, les pièces où s’opèrent la magie de la restauration, de la numérisation ou encore les fameux « magasins » d’archives où nous rangeons tous les documents conservés chez nous. Pièces secrètes du grand public et anecdotes émailleront cette visite ouverte à tous, familles comme adultes, dans la limite des 20 places disponibles.

Gratuit. Sur inscription par téléphone ou par mail. Nombre de places limité à 20 personnes. Durée de la visite : 1h.

Venez découvrir les coulisses des Archives de Strasbourg, depuis sa salle de lecture jusqu’aux « magasins » et ateliers techniques habituellement fermés au public. Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg Adresse 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg Strasbourg