Écueil Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien Écueil, Marne Découverte guidée de l’église d’Écueil Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien Écueil Catégories d’évènement: Écueil

Marne

Découverte guidée de l’église d’Écueil Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien, 18 septembre 2021, Écueil. Découverte guidée de l’église d’Écueil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien

Récemment, une fresque datant de l’époque de construction a été découverte en partie. N’hésitez pas à venir visiter l’église, les personnes qui vous accueilleront auront plein de choses à vous raconter ! Un petit jeu pour les enfants est prévu pendant la visite.

Gratuit. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur à cette date.

Venez découvrir cette église des XIIIe et XVe siècles en cours de restauration. Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien Rue de l’église 51500 Ecueil Écueil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Écueil, Marne Autres Lieu Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien Adresse Rue de l'église 51500 Ecueil Ville Écueil lieuville Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien Écueil