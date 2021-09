Bordeaux Cité du vin Bordeaux, Gironde Découverte guidée de l’édifice évoquant « l’âme du vin » Cité du vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découverte guidée de l’édifice évoquant « l’âme du vin » Cité du vin, 16 octobre 2021, Bordeaux. Découverte guidée de l’édifice évoquant « l’âme du vin »

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Cité du vin

Geste architectural fort, La Cité du Vin marque par sa forme et ses courbes audacieuses. Édifice emblématique, elle abrite dans cet écrin doré une Cité dans la cité, un lieu de vie et d’expériences à parcourir. Venez découvrir et comprendre l’architecture de ce lieu hors norme, conçue par les architectes de l’agence XTU, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières.

8 € plein tarif ; 6,4 € tarif réduit (abonné, étudiant). Sur inscription.

Journées nationales de l’architecture Cité du vin 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Chartrons Gironde

