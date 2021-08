Fromelennes Grottes de Nichet Ardennes, Fromelennes Découverte guidée de la plus charmante curiosité géologique des Ardennes Grottes de Nichet Fromelennes Catégories d’évènement: Ardennes

### La grotte de Nichet est une invitation pour une escapade imaginaire au centre de la Terre. Lors de votre visite, vous vous enfoncerez à plus de trente mètres dans les « entrailles de la Terre ». Situé à Fromelennes, ce site naturel, creusé dans le calcaire, a inspiré la mythologie populaire. Lors de votre visite, vous croiserez des petits habitants connus sous le nom de Nutons. Vous y découvrirez également de nombreuses salles (la salle du Clair de Lune, la Galerie du lion,…) réparties sur trois niveaux. S’ajoutent à cela, une ambiance aux effets de lumière et un accompagnement sonore (visite en trois langues) qui complètent les explications données par votre guide. **Infos :** Visites guidées avec les lecteurs MP3 en français, anglais et néerlandais. Parcours santé en forêt. Petite restauration, bar et un observatoire sur place : sandwichs préparés à partir de produits du terroir et assiette ardennaise. Départ des visites toutes les heures.

