Basilique Saint-Maurice, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Laissez-vous guider et partez à la découverte des parties hautes de l’édifice ! Visitez l’intérieure et accédez à la tribune, à la tour des Ladres, au grenier du transept de l’édifice dont l’architecture, entièrement remaniée au XIIIe siècle, mêle les styles rhénan, bourguignon et champenois.

Gratuit. Compte tenu de l’exiguïté des lieux visités, constitution de petits groupes. Départ de visite toutes les heures : 14h, 15h, 16h et 17h. Rdv sur le parvis de l’église.

