### L’administration pénitentiaire s’associe à la ville de Colmar pour proposer l’accès inédit à la maison d’arrêt de Colmar, fermée depuis le 20 juin 2021, à l’occasion d’une visite guidée. La maison d’arrêt de Colmar ouvre ses portes une dernière fois pour les Journées européennes du patrimoine. Une visite guidée, d’une durée d’une heure et quinze minutes par d’anciens surveillants de cet établissement, vous permettra de partir à la découverte d’anciennes coursives, cellules, cuisine et cours de promenades. Même si le mobilier a été débarrassé de cet établissement, laissant la place au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, on perçoit encore le souvenir de ce lieu de détention. Une démonstration des équipes d’intervention et de sécurité de l’administration pénitentiaire sera également visible à deux moments de la journée. Le parcours se terminera par une exposition qui vous permettra également de découvrir des images de la nouvelle prison de Mulhouse-Lutterbach et l’histoire de la vie carcérale colmarienne.

Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

L'administration pénitentiaire s'associe à la ville de Colmar pour proposer l'accès inédit à la maison d'arrêt de Colmar, fermée depuis le 20 juin 2021, à l'occasion d'une visite guidée. Maison d'arrêt de Colmar 1 rue des Augustins, 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:45:00

