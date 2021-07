Joinville Hôtel de ville Haute-Marne, Joinville Découverte guidée de cette importante bibliothèque patrimoniale ! Hôtel de ville Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre. Les visites guidées se font en fonction de l’arrivée des visiteurs.

L’Hôtel de Ville renferme des trésors : parmi eux, une importante bibliothèque patrimoniale, mais aussi un magnifique tableau de la ville de 1639. Hôtel de ville Place du Général Leclerc, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

