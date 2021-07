Sedan Château Fort Ardennes, Sedan Découverte guidée de cette immense forteresse Château Fort Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Sedan

Découverte guidée de cette immense forteresse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Fort

Informations pass sanitaire : [https://www.chateau-fort-sedan.fr](https://www.chateau-fort-sedan.fr)

Gratuit. Réservation recommandée. Rdv à la billetterie de la cour du château. Durée de la visite : 1h.

Les médiateurs du château vous accueillent pour vous faire découvrir son histoire et son architecture qui a évolué au cours des siècles. Château Fort Cour du Château, 08200 Sedan Sedan Ardennes

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

