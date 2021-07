Saints-Geosmes Église des Trois-Jumeaux Haute-Marne, Saints-Geosmes Découverte guidée de cette église du XIIe siècle construite sur une crypte carolingienne Église des Trois-Jumeaux Saints-Geosmes Catégories d’évènement: Haute-Marne

Découverte guidée de cette église du XIIe siècle construite sur une crypte carolingienne Église des Trois-Jumeaux, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saints-Geosmes. Découverte guidée de cette église du XIIe siècle construite sur une crypte carolingienne

Église des Trois-Jumeaux, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

La crypte et l’église viennent de bénéficier d’importants travaux permettant de mettre en valeur le riche patrimoine. Laissez-vous guider pour découvrir leur histoire. Église des Trois-Jumeaux 1 route d’Auberive, 52200 Saints-Geosmes Saints-Geosmes Haute-Marne

