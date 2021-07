Découverte guidée de ce site industriel d’exception, lieu de séjour de nombreux personnages célèbres Manufacture Royale, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, La Vôge-les-Bains.

Manufacture Royale, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Découvrez les grands moments de l’histoire de la Manufacture, de ses jardins et son parc aux essences remarquables, ainsi que la vie de plusieurs personnages illustres, tels que Julie-Victoire Daubié. Profitez de visites guidées et d’expositions autour de l’histoire de la Manufacture Royale ! * **Visites guidées** François Cornevaux tient en haleine son auditoire durant 2 heures autour de l’histoire de ce site industriel, des arbres et du parc, ainsi que sur l’histoire des personnages qui ont marqué le site, dont Julie-Victoire Daubié (première bachelière de France, née en 1824 à la Manufacture où sa maison a été labellisée Maisons des illustres), Cavour (fondateur de l’Unité italienne en 1839) ou encore Jules Méline (fondateur de l’Ordre du Mérite agricole). La visite du parc de la Manufacture permet de découvrir le fameux hêtre tortillard et les essences rares qui témoignent du riche passé industriel du domaine (ginko biloba, catalpa, tulipier de Virginie). * **Expositions dans la halle aux charbons et dans la nouvelle Etamerie** Dans la halle au charbon, destinée au stockage du charbon de bois, on peut découvrir les expositions qui retracent l’histoire de la ferblanterie, grâce aux recherches de Chantal Starck, Remi Ritter… **• L’exposition** **_L’Empreinte des Grands Hommes_** Elle relate l’histoire de ces « Grand Hommes », vosgiens, romarimontains, lorrains, italien, présidents du département des Vosges, maître de forge, maréchal de France, artiste, architecte, président d’association, fondateurs… mais aussi les Grands Hommes qui ont touché de près ou de loin à l’histoire de la Manufacture Royale. Ils ont, depuis 300 ans, marqué de leur empreinte notre histoire économique et politique, puisée aux archives municipales de Remiremont et auprès de Jean Pierre Puton, descendant de Georges Puton, fondateur de la Manufacture Royale de Bains-les-Bains. **• L’Exposition des Archives Départementales des Vosges sur** **_L’Ancienne métallurgie vosgienne_** Elle démontre la puissance de la Manufacture Royale, fleuron du patrimoine industriel. Son fondateur Georges Puton, puis les dirigeants successifs ont su préserver ce domaine intact. L’exposition est enrichie par le travail de différents artistes (F.Labrude Poirier, Emmanuel Perrin, Maylis Chavane, galerie Nicole Buck, Marie Joseph Castel, Christine Ganter).

Gratuit. Entrée libre.

Manufacture Royale 2 La Manufacture, 88240 La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Bains-les-Bains Vosges



2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00