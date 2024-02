Découverte gratuite de Pilates Saint-Paul-en-Born, mardi 28 mai 2024.

Basé autour de 6 principes centrage, concentration, contrôle, précision, respiration et fluidité, le Pilates allie la respiration et le renforcement des muscles profonds. A la fois « doux » et exigeant, le Pilates nécessite de la précision dans les mouvements. C’est une activité qui permet de se muscler en profondeur, d’améliorer sa posture, de soulager ses douleurs de dos, de rééduquer son périnée, d’avoir une meilleure connaissance de son corps …

Encadrement Educateurs Sportifs diplômés d’Etat formés en Pilates

La séance en images https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

Résa 07.87.68.71.32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 14:45:00

fin : 2024-05-28 15:45:00

Salle des Fêtes

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine gym.pontenx@orange.fr

