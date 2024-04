Découverte géologique d’Aubagne (roches et paysages) Aubagne, samedi 25 mai 2024.

Découverte géologique d’Aubagne (roches et paysages) Aubagne Bouches-du-Rhône

Claude Monier, membre de l’association des géologues du Sud-Est (AGSE) et Georges Mérentier (Amis du Vieil Aubagne) vous invitent à découvrir la géologie de la ville d’Aubagne et de son territoire.

De nombreux témoignages, dès l’ère secondaire jusqu’au quaternaire nous rappellent que notre histoire a commencé il y a bien longtemps.



L’illustration de ce passé est même visible dans la construction de la cité au cours des siècles, bâtiments les plus anciens édifiés et ornés avec des matériaux extraits de son terroir, mais aussi l’argile qui a contribué à la richesse et à la renommée de la ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Découverte géologique d’Aubagne (roches et paysages) Aubagne a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile