Découverte GAEC des Grimaus – Pacory Mantilly, mardi 30 juillet 2024.

Découverte GAEC des Grimaus – Pacory Mantilly Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 15:30:00

fin : 2024-07-30 17:30:00

En plein coeur du Bocage Domfrontais, poiriers et pommiers dominent nos prairies. À partir de fruits sélectionnés avec le plus grand soin, nous produisons Calvados, Pommeau, Poiré et Cidre. Elaborés avec passion et un savoir-faire acquis depuis plusieurs générations, nos produits sont reconnus pour leur qualité exceptionnelle. C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir ces trésors du Domfrontais.

Possibilité d’acheter les produits à la boutique de la ferme (uniquement espèces ou chèques)

Lieu-dit Les Grimaux

Mantilly 61350 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com



Mise à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne