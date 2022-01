Découverte « Foot en marchant » Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Tarn

Découverte « Foot en marchant » Gymnase de Pichery Avenue Aspirant Buffet Gaillac

2022-01-30 10:00:00 – 2022-01-30 12:00:00

Le « foot en marchant », accessible à toute personne, de 7 à 77 ans, homme ou femme, se joue en gymnase sur un terrain de handball, avec des buts de 4m x 1,50m. On peut jouer en famille, enfants, parents, grands parents. usg.secretaire@wanadoo.fr +33 6 13 13 35 96 https://usgaillacois.fr/

