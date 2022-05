Découverte Flore des dunes à Notre dame avec la Bot’à Marion

2022-05-27 10:00:00 – 2022-05-27 11:30:00 La Bot’a Marion est une micro-entreprise portée par Marion Anquez, botaniste-écologue animatrice nature. La création de cette structure est son souhait d’allier expertise botanique et écologique avec la sensibilisation à l’environnement. Découverte Flore des dunes à Notre dame avec la Bot’à Marion. N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo. Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure.

Paiements : chèques, espèces

