Iguerande Iguerande IGUERANDE, Saône-et-Loire Découverte festive des vins du Brionnais Iguerande Iguerande Catégories d’évènement: IGUERANDE

Saône-et-Loire

Découverte festive des vins du Brionnais Iguerande, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Iguerande. Découverte festive des vins du Brionnais 2021-07-10 17:00:00 – 2021-07-10 22:00:00 Halle près de la Voie verte Avenue de la Gare

Iguerande Saône-et-Loire Iguerande EUR 5 5 L’association « Les côteaux du Brionnais » vous invite à la (re)découverte festive des vins du territoire avec rencontre avec les vignerons, dégustation.

La présentation de l’Ouvrage « Le vignoble brionnais à travers son histoire » de Daniel Margottat. Un repas est proposé pour clore la soirée, les réservations se font jusqu’au 7 juillet. coteaux.brionnais@gmail.com L’association « Les côteaux du Brionnais » vous invite à la (re)découverte festive des vins du territoire avec rencontre avec les vignerons, dégustation.

La présentation de l’Ouvrage « Le vignoble brionnais à travers son histoire » de Daniel Margottat. Un repas est proposé pour clore la soirée, les réservations se font jusqu’au 7 juillet. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: IGUERANDE, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Iguerande Adresse Halle près de la Voie verte Avenue de la Gare Ville Iguerande lieuville 46.20323#4.07985