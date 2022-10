Découverte Feldenkrais – Prise de conscience par le mouvement Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Sane

Vesoul

Découverte Feldenkrais – Prise de conscience par le mouvement Vesoul, 1 novembre 2022, Vesoul.

98 Boulevard des Alliés Les Sources du Bien-être Vesoul

2022-11-01 09:15:00

Les Sources du Bien-être 98 Boulevard des Alliés

Vesoul

Haute-Sane Vesoul Feldenkrais à Vesoul

RDV mardi 1er novembre à 9h15 ?? Felden… quoi ???

Grâce à des mouvements doux et de faible amplitude, vous allez à la découverte de l’organisation de votre corps en mouvement afin de bouger avec un minimum d’effort, un maximum d’efficacité et développez conscience et image de soi.

C’est une approche éducative qui considère l’individu dans sa globalité : corps, émotion, esprit, pour aller vers un mieux-être.. Apportez un tapis de sol, une tenue confortable, un plaid. Participation libre

Places limitées pour votre confort aurelie.morel@outlook.fr Les Sources du Bien-être 98 Boulevard des Alliés Vesoul

