Découverte Faune-flore du vieil-étang Bairon et ses environs, mercredi 22 mai 2024.

DECOUVERTE DE LA FAUNE-FLORE DU VIEIL-ETANG :Le Mercredi 22 mai à Bairon (LE CHESNE) à 14h (durée de 3h environ)Petits et grands, partez à la recherche de la faune et le flore du Vieil-étang de Bairon.Sorties commentées et gratuites, inscription obligatoire auprès du service Natura 2000.Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.

Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-22

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est natura2000@argonne-ardennaise.fr

L’événement Découverte Faune-flore du vieil-étang Bairon et ses environs a été mis à jour le 2024-02-22 par Ardennes Tourisme