Découverte faune et flore des récifs artificiels – Nemo Plongée
29 avril 2022
Cannes, Boulevard de la Croisette – Bijou Plage

A travers un accompagnement en palmes masque et tuba, nous faisons prévention sur les risques d'usage de ce matériel hors encadrement. Une initiation à la bio diversité marine des récifs artificiels (nurserie), une sensibilisation à l'écocitoyenneté

