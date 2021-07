Landunvez Landunvez Finistère, Landunvez Découverte faune et algues à marée basse. Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Découverte faune et algues à marée basse. Landunvez, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Landunvez. Découverte faune et algues à marée basse. 2021-07-23 11:00:00 – 2021-07-23 12:30:00 RDV accueil Port d’Argenton

Landunvez Finistère Sortie au port d’Argenton. Bottes ou chaussures pour aller dans l’eau. Informations sur le site Nautisme en Pays d’Iroise. Sortie au port d’Argenton. Bottes ou chaussures pour aller dans l’eau. Informations sur le site Nautisme en Pays d’Iroise. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Autres Lieu Landunvez Adresse RDV accueil Port d'Argenton Ville Landunvez lieuville 48.53252#-4.72683