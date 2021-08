Saint-Dizier Théâtre à l'italienne Haute-Marne, Saint-Dizier Découverte exceptionnelle d’un théâtre à l’italienne ! Théâtre à l’italienne Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre à l’italienne Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Capacité limitée à 50 personnes sur site.

Cette ancienne halle au blé du XIXe siècle, remaniée en théâtre à l’italienne en 1906, dévoile son décor des années 1920 sans oublier les Fontes d’Art d’artiste de renom. Théâtre à l’italienne Place Aristide-Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

