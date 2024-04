Découverte et visite du jardin du manoir de Kermain Manoir de Kermain Langonnet, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Découverte du jardin des 5 sens du manoir de Kermain

De tous temps, la conception d’un jardin a été guidée par les 5 sens. Si l’aspect nourricier a été prépondérant, les soins du corps et de l’esprit ont rapidement été au coeur des préoccupations. Sur le thème des sens, 5 jardinières seront élaborées ainsi qu’un espace planté dédié au Moyen Âge.

L’exposition dans la chapelle du manoir retracera une histoire des jardins par les images, estampes, affiches scolaires et objets.

Du jardin d’Eden mythique au patron des jardiniers, de l’initiateur des jardins ouvriers, l’abbé Lemire, aux jardins de curés et monastiques, les différents éléments iconographiques, XIX et XXe siècle, montreront le regard et les évolutions des jardins au gré du temps. Ces affiches pédagogiques scolaires des années 50 à 70 montreront l’image d’un jardin productif et familial.

Vous trouverez des cartes postales et photos anciennes, où figurent des jardins de proximité : jardin du presbytère de Ploërdut, Abbaye de Langonnet, l’orphelinat et école professionnelle de Saint Michel en Priziac. Parmi les vieux outils, des outils mystères seront présentés, à vous de deviner leur utilité ! Les gagnants seront récompensés !

Des balades commentées et guidées seront organisées le samedi et le dimanche, à 10h, à 14h30 puis 16h30. L’exposition et le potager seront en accès libre tout le week-end, dont les jardiniéres qui tombent sous le sens dont une à écouter !

En collaboration avec l’Association pour le Patrimoine au Pays du Roi Morvan.

Manoir de Kermain Kermain 56630 Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne zones de stationnement à proximité

