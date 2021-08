Les Allards Le Marais aux Oiseaux Charente-Maritime, Les Allards Découverte et sauvegarde de la faune sauvage Le Marais aux Oiseaux Les Allards Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Au programme : historique, espèces recueillies, principales causes d’accueil…, mais aussi ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, lorsqu’on découvre un animal sauvage en détresse ! Découvrez gratuitement le parc de découverte. Le petit plus : deux visites commentées (à 14h30 et 16h30) sur le fonctionnement du centre de sauvegarde (qui ne se visite pas). Depuis sa création en 1982, ce centre a accueilli plus de 18 000 animaux sauvages en détresse.

Gratuit. Entrée libre.

Au programme : historique, espèces recueillies, principales causes d'accueil…, mais aussi ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, lorsqu'on découvre un animal sauvage en détresse ! Le Marais aux Oiseaux Les Grissotières, 17550 Dolus-d'Oléron Les Allards Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

