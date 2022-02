Découverte et répétition -Hautbois populaires et tambour-percu- Ostal d’Occitania,Toulouse (31)

Ostal d’Occitania, Toulouse (31), le lundi 28 février à 18:00

**Découverte des hautbois populaires -** **Répétition musicale** **Aboès, autres pipeaux.** **Tambours et percussions bienvenues.** Vous souhaitez découvrir les hautbois populaires d’ici et d’ailleurs ? Tous les Lundi soirs -en nous prévenant à l’avance- Vous pouvez aussi rejoindre notre répétition du groupe Toulouz’hautbois. A leu Frédéric *source : événement [Découverte et répétition -Hautbois populaires et tambour-percu-](https://agendatrad.org/e/29894) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Toulouz’hautbois Ostal d’Occitania,Toulouse (31) 11, Rue Malcousinat Ostal d’Occitania, 31000 Toulouse, France

2022-02-28T18:00:00 2022-02-28T19:30:00

