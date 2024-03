Découverte et promenade dans le jardin Le Jardin à Quatre Mains Saint-Hilaire-de-la-Noaille, vendredi 31 mai 2024.

Découverte et promenade dans le jardin Déambulation dans le jardin et rencontre avec la jardinière qui sera intarissable sur sa création, sa composition et sur les plantes qui y sont installées. 31 mai – 2 juin Le Jardin à Quatre Mains Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Jardin à Quatre Mains Lieu-dit Fenêtre n°1, 33190 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 80 21 48 75 Au milieu d’arbres de plus de 60 ans, ce jardin présente de nombreuses collections d’iris, rosiers anciens, clématites, sauges, hostas, arbustes et graminées.

Superficie : 4 500 m².

© DRAC Stéphanie Bérusseau, 2023