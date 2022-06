Découverte et présentation des ateliers d’Altaïr Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Jura Samedi 2 juillet de 14h à minuit Animation, présentation des activité de l’association, jeux, marché, restauration, bal, … Début d’après-midi, animation enfant, théatre, danse enfans, adultes, chorale, zumba

Fresque géante, jeux, éveil des sens, tee time, marché bio

Maquillage enfants, jonglage, …

