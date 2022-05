Découverte et Partage aux jardins familiaux de Saujon “LES JARDINS DE SATURNE” Jardins de Saturne Saujon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découverte et Partage aux jardins familiaux de Saujon "LES JARDINS DE SATURNE"

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins de Saturne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins de Saturne

C’est quoi un jardin associatif ? ——————————— ### Samedi et dimanche de 14 à 18h : * Déambulations poétiques au milieu des parcelles de nos jardiniers. * Visites guidées et explicatives par le président de l’association * Ateliers permaculture * Expositions diverses ### Samedi 4 juin à 15h : conférence-débat sur le thème “Nos jardins face aux changements climatiques” ### _Visites libres et gratuites, sans inscription._

Visites libres et gratuites

Déambulations poétiques et ateliers divers sur le thème de la Biodiversité

Jardins de Saturne
16 route de Saintes, 17600 SAUJON
Saujon
Charente-Maritime

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

