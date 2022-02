DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX Saint-Cyr-en-Pail Saint-Cyr-en-Pail Catégories d’évènement: Mayenne

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15 16:00:00

Saint-Cyr-en-Pail Mayenne Saint-Cyr-en-Pail Animation proposée par le GOA, suivie à 12h d’un pique-nique tiré du sac et à 14h d’une visite de la chèvrerie « La Mercerie » avec Olivier Ramirez et Catherine Beuzit. Auprès de Jacques Thuault, passionné d’ornithologie et membre du groupe ornithologique des Avaloirs, découvrez les chants d’oiseaux contact.goa53@yahoo.fr +33 2 43 03 09 09 Animation proposée par le GOA, suivie à 12h d’un pique-nique tiré du sac et à 14h d’une visite de la chèvrerie « La Mercerie » avec Olivier Ramirez et Catherine Beuzit. Saint-Cyr-en-Pail

