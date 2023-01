Découverte et initiation au kayak de mer dans le delta du Bassin d’Arcachon Le Teich Le Teich OT Le Teich Le Teich Catégories d’Évènement: Gironde

2023-04-10 – 2023-04-10

Envie de tester un véritable kayak de mer en toute sécurité? Accompagné d'un guide qui sera là pour vous initier aux maniements des bateaux, profitez d'une navigation sur les derniers kilomètres d'eau douce avant d'aller rejoindre la marée montante et le Bassin d'Arcachon. Cette balade est particulièrement adaptée aux débutants, la navigation est facile et vous profiterez de plusieurs arrêts pour l'observation des oiseaux à proximité immédiate de la Réserve Ornithologique du Teich. Sortie de 3h30 environ (aller/retour jusqu'à la pointe du Teich).

