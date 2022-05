Découverte et Initiation au jeu de Pétanque (enfants et ados) Réquista Réquista Catégories d’évènement: Aveyron

Réquista Aveyron Réquista 7 EUR Lors de cette intervention, encadrée par des licenciés du Club de Pétanque Réquistanais, vous apprendrez en vous amusant les règles et les bases de ce jeu de boules très pratiqué dans le sud de la France. Animation pour les enfants de 6 à 14 ans Nombre d’enfants : mini 6 et maxi 12 Tarif : 7€/enfant la séance de 2h, jeux de boules fournis.

De 9h30 à 11h30 au Boulodrome Julien Coeurveillé route de Trébas.

