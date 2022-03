Découverte et initiation au Dobutsu Shôgi Musée du Jouet Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Cette version permet d’appréhender de façon ludique et simplifié, le Shôgi, jeu traditionnel japonais, proche de notre jeu d’échecs. Le Dobutsu Shôgi, également connu sous le nom de “Yokai no Mori”, c’est le “petit frère” du Shôgi : une version sérieusement réduite afin de faciliter l’apprentissage et de pouvoir jouer des parties très rapides. Rendez-vous dans l’espace d’exposition temporaire du Musée du Jouet. Cette animation est accessible à tous nos visiteurs.

Compris dans le prix d’entrée.

Vous aimez les jeux de société ? Et le Japon ? C’est l’occasion de venir découvrir et de vous initier au Dobutsu Shôgi, avec cette animation proposée par l’Association Shogi d’Alsace. Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T17:30:00

