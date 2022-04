Découverte et initiation à la “pêche au coup” Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Cerisy-la-Forêt Manche L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 15 avril prochain au plan d’eau de Cerisy-la Forêt, pour une initiation à la pêche au coup en partenariat avec la fédération de pêche de la Manche. Prévoir tenue adaptée – Matériel fourni par l’association

