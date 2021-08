Nantes Quartier Nantes Nord - La Mano Loire-Atlantique, Nantes Découverte et histoire du quartier Nantes Nord Quartier Nantes Nord – La Mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quartier Nantes Nord – La Mano

A partir de la maison de quartier La MANO, découverte du quartier Nantes Nord à travers son histoire et ses évolutions depuis les années 1950 j’usquà nos jours. Périgrination à travers les différents quartiers et les personnes qui les font vivre : cité de l’Abbé Pierre, cité des Policiers, le parc de l’Amande, le moulin des Rochettes, …. Découverte et histoire du quartier Nantes Nord de 1950 à nos jours Quartier Nantes Nord – La Mano 3 rue Eugène Thomas – Nantes Nantes Nantes Nord Loire-Atlantique

