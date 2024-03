Découverte et flânerie aux jardins du Château de Losse Château et Jardins de Losse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, vendredi 31 mai 2024.

Découverte et flânerie aux jardins du Château de Losse Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Château et Jardins de Losse Tarifs : 10€, 8€ étudiants 12-17 ans, 6€ pour les 5-11 ans, gratuit -5 ans.

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Pendant l’événement Rendez-vous aux Jardins, Losse vous ouvre ses portes pour découvrir sa magnifique végétation, représentée par l’incontournable Charmille et le discret Knot Garden. Au cours de votre visite, flânez le long du jardin bas et laissez-vous enivrer par le doux parfum de lavande qui habite les terres de Losse. Pour en apprendre davantage sur l’histoire de ces jardins à l’italienne, n’hésitez pas à vous munir d’un audioguide distribué à l’entrée du site.

Château et Jardins de Losse Route de la Princesse d’Annam 24290 Thonac Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 80 08 http://www.chateaudelosse.com [{« type »: « link », « value »: « https://patrivia.net/visit/chateau-de-losse »}] Le château Renaissance entouré de jardins et dominant la Vézère présente de nombreuses chambres de verdure, des charmilles, un jardin clos, un parc et une promenade en bord de rivière.

Superficie : 7 ha. Sur la D706 à 5Km de Montignac-Lascaux

