Découverte et évolutions des gravières d’Arboudeau Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Parempuyre, mercredi 3 avril 2024.

Découverte et évolutions des gravières d’Arboudeau Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Mercredi 3 avril, 14h00 Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

Venez découvrir un espace naturel au coeur de Parempuyre. Après avoir déambulé dans le bois d’Arboudeau, intéressons-nous à la gravière. Autrefois utilisée par les humains pour extraire de la grave, aujourd’hui la nature reprend peu à peu ses marques. Observons ensemble la biodiversité qui y vit.Pensez à vous munir :

– d’une tenue adaptée à la météo du jour

– de chaussures adaptées à la marche

– de répulsifs anti moustiques

– de jumelles

– une gourde

Animée par : FDAAPPMA33

Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Parempuyre Parempuyre 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Parc des Jalles Nature

Bordeaux Métropole – E.Genot