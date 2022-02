Découverte et étude des reptiles Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres Saint-Marc-la-Lande La réserve naturelle régionale du bocage des Antonins abrite 5 espèces de reptiles, dont 3 couleuvres.

Depuis plusieurs années, des études sont menées afin d’évaluer les pratiques de gestion, l’évolution des populations….

Plongez-vous le temps d’une matinée dans la peau d’un herpétologue et venez apprendre à reconnaître les serpents qui peuplent la réserve et nos campagnes. Prévoir des bottes.

+33 6 49 13 25 37

