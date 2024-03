Découverte et entretien du sentier botanique de Champoleux Coye-la-Forêt, samedi 23 mars 2024.

Christophe Galet, Botaniste et Président de l’A.B.M.A.R.S. et Gérard Lafitte vous attendent pour la découverte et l’entretien du sentier botanique de CHAMPOLEUX.

Le rendez-vous est fixé à 9h 30 place du sauteur au début de la route des étangs.

Vous pouvez vous munir de gants et de petits matériels.

N’hésitez pas à venir profiter de cet espace entretenu par La Sylve et à découvrir les différentes plantes qui sont sorties.

Une belle promenade en forêt avant d’arriver aux étangs de Commelles. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Place du Sauteur

Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France lasylveassociation@gmail.com

