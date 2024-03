Découverte et démonstration du métier de guide conférencier Cour du cloître de l’abbaye de la Trinité Vendôme, vendredi 15 mars 2024.

Découverte et démonstration du métier de guide conférencier Semaine des métiers du tourisme Vendredi 15 mars, 10h00 Cour du cloître de l’abbaye de la Trinité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T10:00:00+01:00 – 2024-03-15T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T10:00:00+01:00 – 2024-03-15T11:30:00+01:00

Visite guidée et expliquée sur le thème » L’abbaye de la Trinité au cœur de Vendôme « , abordant quelques aspects du guidage selon les publics, dans l’optique d’une évocation du métier de guide conférencier au sein du réseau des villes et pays d’art et d’histoire.

A destination des demandeurs d’emploi.

Cour du cloître de l’abbaye de la Trinité vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

orientation tourisme