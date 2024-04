Découverte et dégustation de plantes sauvages au Pré bourbeux, 25.05.2024 Conches-en-Ouche, samedi 25 mai 2024.

Découverte et dégustation de plantes sauvages au Pré bourbeux, 25.05.2024 Conches-en-Ouche Eure

Le long de sentiers, entre prairie et forêt, venez découvrir les plantes sauvages comestibles et apprenez à les reconnaître. Après une cueillette parcimonieuse, vous pourrez déguster un goûter aux saveurs de plantes sauvages et repartir avec des idées originales de recettes !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:30:00

fin : 2024-05-25

Pré bourbeux

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie

L’événement Découverte et dégustation de plantes sauvages au Pré bourbeux, 25.05.2024 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Conches en Ouche