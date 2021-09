Plombières-les-Bains Boulangerie La Mie Nico Plombières-les-Bains, Vosges Découverte et dégustation de la glace plombières Boulangerie La Mie Nico Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

### Présentation de l’histoire de la glace plombières et de sa recette suivie d’une dégustation. On ne connaît pas exactement la date de la naissance de la glace plombières. Ce qui est certain, c’est qu’à partie de 1882, un pâtissier alsacien, monsieur Philipps, venu s’installer à Plombières, sert à ses clients une glace parfumée par des fruits confits qui ont macéré dans du kirsh. C’est cette même recette que les visiteurs pourront déguster chez notre boulanger, formé à la recette de monsieur Philipps par Michel Bilger, longtemps détenteur de la recette originale.

Gratuit. Entrée libre.

